Stand: 06.02.2022 07:53 Uhr Verkehrsunfall zwischen Feldberg und Lüttenhagen

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Sonnabend wurden vier Personen schwer verletzt und kamen in Kliniken. Ein 38-jähriger Mann und seine Beifahrerin fuhren aus Richtung Feldberg kommend in Richtung Lüttenhagen. Nach ersten Ermittlungen verlor der 38-Jährige die Kontrollen über das Auto, weil er zu schnell fuhr. Das Fahrzeug prallte frontal mit dem Auto eines 61-Jährigen zusammen. In diesem saßen noch eine Frau und ein Hund. | 06.02.2022 07:55