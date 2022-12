Stand: 25.12.2022 16:05 Uhr Verkehrsunfall mit mehreren Autos auf der A20

Auf der A20 ist es in Höhe der Anschlussstelle Pasewalk Nord am Sonntagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Autos gekommen, so die Polizei. Nach ersten Angaben hat zuerst ein Auto gebrannt. Die vier Insassen konnten sich aber unverletzt retten. Später kam es noch zu einem Auffahrunfall. Die Autobahn musste zwischen Pasewalk Nord und Strasburg mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat am Nachmittag dann eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 60 km/h eingerichtet.

