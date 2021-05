Stand: 28.05.2021 07:41 Uhr Verkehrskontrolle: Fahrer flüchtet - Polizist wird verletzt

In der Nähe von Greifswald ist gestern Nacht ein Polizeibeamter bei einer Verkehrskontrolle leicht verletzt worden. Während der Kontrolle flüchtete der Fahrer eines grauen Fords plötzlich auf der Bundesstraße 109 in Richtung Umgehungsstraße Greifswald. Beim Wegfahren touchierte er den 54-jährigen Polizisten am Arm und Bein und verletzte ihn leicht. Die Polizei konnte den Autofahrer nicht mehr stellen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche. Nach Polizeiangaben hatte der Mann zuvor einen Schwerlastkonvoi trotz Verbots überholt. | 28.05.2021 07:40