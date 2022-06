Verkehrsclub zu Verbrenner-Aus: 2030 wäre auch denkbar gewesen Stand: 09.06.2022 16:25 Uhr Neuwagen mit Verbrennermotor soll es in der EU künftig nicht mehr geben - zumindest nach dem Willen des EU-Parlaments. In MV müsste es bis 2035 aber nicht nur mehr Ladesäulen für E-Autos geben.

Nach dem Willen des EU-Parlaments soll es künftig keine Neuwagen mit Verbrennermotor mehr geben. Ab 2035 sollen diese verboten werden. Heiner von Marschall, Vorsitzender des Landesverbandes Nordost des Verkehrsclubs Deutschland (VCD), begrüßt diesen Vorstoß. "Ich glaube, es ist höchste Zeit. Wir haben ein Problem mit dem Klimawandel", betonte er bei NDR MV Live. Aus Sicht des Clubs wäre das Verbot auch schon 2030 denkbar gewesen.

Ausbau von Lademöglichkeiten und Alternativen zum Auto

Doch was würde dieses für die Menschen in MV bedeuten? Laut von Marschall müssten Verbraucher erst einmal gar nichts tun. "Es geht darum, sich darauf einzustellen, was man in Zukunft tun soll - und zwar spätestens in zwölf Jahren", sagte er weiter. Bis 2035 müssten sich zudem die Gegebenheiten in Mecklenburg-Vorpommern verbessern. Heißt: mehr Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge und Optionen, auch ohne Auto mobil zu sein. Das sei noch nicht überall der Fall.

"Wir müssen für alle Menschen eine sichere Mobilität ermöglichen", so von Marschall. Hier sei auch das Land Mecklenburg-Vorpommern in der Pflicht. Der VCD fordert, dass jeder Ort, der mehr als 200 Einwohner besitzt, an den ÖPNV angeschlossen ist und das einmal pro Stunde. In Orten mit weniger als 500 Einwohnern könnte dies laut von Marschall auch über Rufbusse gewährleistet werden. "Für MV bedeutet das auch, dass wir endlich aufhören müssen, Schienenstrecken abzubestellen. Im Gegenteil: Wir müssen wieder Strecken reaktivieren."

Einigung mit EU-Staaten noch ausstehend

Bevor ein Verbrennerverbot in Kraft treten kann, muss sich das Parlament darüber noch mit den EU-Staaten einig werden. Ende des Monats wollen die Mitgliedstaaten ihre Position zu einem Verkaufsverbot für Benzin- und Dieselautos festlegen. Danach müssten beide EU-Institutionen einen Kompromiss finden, damit die Vorgabe in Kraft treten kann.

