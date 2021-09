Verkehrsbehinderungen in und um Anklam Stand: 24.09.2021 17:30 Uhr Wegen Straßensperrungen kommt es derzeit in und um Anklam (Landkreis Vorpommern-Greifswald) immer wieder zu Staus. Die Verkehrsbehinderungen dürften in den nächsten Monaten noch andauern.

Ursache an dem Verkehrschaos sind Bauarbeiten. An zwei wichtigen Verkehrsadern werden gleichzeitig Kreisverkehre gebaut: An der Demminer Landstraße, die als B110 aus Richtung Westen in die Stadt führt, und außerdem an der Friedländer Landstraße aus Richtung Süden von Neubrandenburg kommend. Beide Straßen sind voll gesperrt. Die Gleichzeitigkeit der Bauarbeiten sei unglücklich, aber nicht zu ändern, so der Anklamer Bürgermeister Michael Galander.

Bauarbeiten sollen im Dezemebr abgeschlossen sein

Umleitungen sind ausgeschildert - allerdings hauptsächlich über die Ortsumgehung, was dort in Stoßzeiten zu einem erhöhten Verkehrsaufkommen führt. Vor allem in Hinblick auf das Wochenende und das geplante Stadtfest in Anklam müssen Besucher und Reisende in Richtung Usedom sich auf Wartezeiten einstellen. Im Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen werden.

