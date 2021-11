Stand: 28.11.2021 19:30 Uhr Verkaufsoffener Sonntag unterschiedlich gut angenommen

Der verkaufsoffene Sonntag am 1. Advent wurde unterschiedlich gut angenommen, so zum Beispiel die Citymanager aus Rostock und Neubrandenburg. Das würde vor allem an den geschlossenen oder eben geöffneten Weihnachtsmärkten liegen. Weil in Neubrandenburg kein Weihnachtsmarkt stattfinden konnte, seien auch nur etwa halb so viele Kunden wie erwartet zum Shoppen in die Stadt gekommen. In Rostock war es hingegen deutlich voller in der Stadt, mit der Zeit vor Corona jedoch trotzdem nicht zu vergleichen, so Citymanager Dr. Peter Magdanz. Michael Schröder, Citymanager in Neubrandenburg, lobte hingegen die eingehaltenen Corona-Regeln und dass sich die Kunden trotz Onlinekonkurrrenz für den Einzelhandel entschieden hätten. | 28.11.2021 19:30

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 28.11.2021 | 19:00 Uhr