Stand: 24.04.2019 05:50 Uhr

Verfassungsschutz blickt auf Burschenschaften

Der Verfassungsschutz des Landes nimmt rechtsextreme studentische Burschenschaften ins Blickfeld. Die Behörde in Mecklenburg-Vorpommern reagiert damit jetzt auf die Ergebnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV). Das BfV sieht die Greifswalder Burschenschaft "Rugia" in seinem im Januar bekannt gewordenen Bericht zur AfD als eine Gruppierung mit "rechtsextremistischen Bezügen". Hintergrund: mehrere AfD-Politiker sind in fragwürdigen Burschenschaften im Nordosten aktiv.

Burschenschaften aus Greifswald im Visier

Die Burschenschaft "Rugia" mit dem üblichen Wahlspruch "Freiheit-Ehre-Vaterland" zählt demnach zu den extrem rechten Auslegern der Szene. Sie lehnt die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland weitgehend ab. Den Angaben zufolge macht sie das "weltoffene, liberale und friedvolle" Zusammenleben verächtlich und stellt dem das eigene Prinzip von "offensiv, kompromisslos und heimattreu" gegenüber und begibt sich damit in die Nähe von nationalsozialistischer Ideologie. Die Gruppierung feiert die deutsche Reichsgründung von 1871 als das wichtigste politische Ereignis der vergangenen 150 Jahre und begeht im Stil von NS-Propaganda regelmäßig im Schein von Fackeln ein "Heldengedenken" an Soldatengräbern oder Erinnerungssteinen. Bilder davon werden in sozialen Medien veröffentlicht.

Verfassungsschutz blickt auf Burschenschaften NDR 1 Radio MV - Die Nachrichten - 24.04.2019 07:00 Uhr Autor/in: Stefan Ludmann Der Verfassungsschutz des Landes nimmt rechtsextreme studentische Burschenschaften ins Visier. Die Behörde in MV reagiert damit auf die Ergebnisse des Bundesbehörde.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Aggressives Auftreten von "Rugia"-Angehörigen

Der völkische Männerbund, der keine Ausländer und in der Regel auch keine Deutschen mit Migrationshintergrund aufnimmt, sieht sich auf seiner zwischenzeitlich offline gestellten Internet-Seite als "eine eingeschweißte (sic) Gemeinschaft". Dort zähle "Treue und Loyalität" ohne "Inklusion und Volksverdummung". In der Burschenschaft "bedeutet unser Wort noch etwas, und wir sind bereit, es verbal, tatenfreudig und wehrhaft zu verteidigen". Die "Rugia"-Angehörigen rücken "nach der Abschaffung der Wehrpflicht" die Wehrhaftigkeit in den Mittelpunkt. Ein Motto der Burschenschaft lautet: "Niemals zurückweichen". Ähnlich aggressiv tritt eine andere Greifswalder Burschenschaft auf: die Markomannia Aachen. Einzelne Beiträge in sozialen Medien lesen sich wie eine Verherrlichung des Militarismus und Hitlers Wehrmacht.

Verfassungsschutz will Sachverhalt aufklären

Der Verfassungsschutz des Landes erklärte mit Blick auf die Burschenschaften, es gehe jetzt um eine "Sachverhaltsaufklärung". Das kann nachrichtendienstliche Mittel einschließen, um an Informationen zu gelangen. Ausgangspunkt seien dabei die rechtsextremistischen Verdachtsfälle "Junge Alternative" und "Der Flügel" innerhalb der AfD und die Kontakte "in das Spektrum der Burschenschaften". Als prominentes Mitglied der "Rugia" spielt der Neubrandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Enrico Komning im Bericht des BfV eine Rolle. In der Markommania-Aachen ist nach eigenen Angaben der AfD-Fraktionsvorsitzende Nikolaus Kramer aktiv.

Mehrere AfD-Abgeordnete in Burschenschaften aktiv

Die Räume dieser Burschenschaften dienen dem Landesverband der Jungen Alternative (JA) als ein Treffpunkt, zuletzt im vergangenen Monat. Komning und Kramer waren zudem in diesem Januar gemeinsam Gäste beim Wiener Akademikerball, dem jährlichen Treffen der extrem rechten Burschenschafts-Szene. Die AfD-Landtagsabgeordneten Sandro Hersel und Stephan Reuken sind ebenfalls in Burschenschaften aktiv. Im Fall von Reuken soll es sich um eine weniger Radikale handeln.

Aktionen der fragwürdigen Burschenschaften bislang nicht im Blick

Der Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern hatte bisher die Aktionen der fragwürdigen studentischen Burschenschaften nicht im Blick. Sie sind jedenfalls nicht in den jährlichen Verfassungsschutzberichten erwähnt worden. Anders ist das zum Beispiel in Bayern, Thüringen oder in Hamburg. Die Verfassungsschützer im Hamburg klären in ihrem aktuellen Bericht gleich über zwei Burschenschaften auf. Ob diese Praxis künftig auch in Mecklenburg-Vorpommern gilt, lassen die Verfassungsschützer auf NDR-Anfrage offen. Man prüfe, "ob und inwieweit hierzu die Öffentlichkeit informiert wird". Zahlenmäßig sind die beiden Burschenschaften in Greifswald eher eine Randerscheinung. Die Zahl der Aktiven dürfte 30 nicht überschreiten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 24.04.2019 | 07:00 Uhr