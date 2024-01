Vereinzelte Bauernproteste in MV am Freitag Stand: 12.01.2024 10:29 Uhr Aus Protest gegen geplante Subventionskürzungen gibt auch heute in Mecklenburg-Vorpommern vereinzelte Aktionen. Gestern hatten Bauern Autobahnauffahrten sowie Logistikzentren blockiert. Auf einigen Straßen kam es zu kilometerlangen Staus.

Aktuell ist der Grenzübergang Linken in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Blockade durch Traktoren, LKW und Transporter - sowohl auf deutscher als auch auf polnischer Seite - soll noch bis 12 Uhr andauern. In Stralsund wollen mehrere Schäfer mit ihren Tieren durch die Innenstadt laufen. Autofahrer müssen sich deswegen auf Behinderungen einstellen.

Autokorso geplant

Am Nachmittag zwischen 15.00 und 18.00 Uhr soll nach Angaben des Kreises Mecklenburgische Seenplatte ein Autokorso zwischen Möllenbeck und Neustrelitz unterwegs sein. Die Versammlungsbehörde geht davon aus, dass sich mehrere hundert Fahrzeugen beteiligen werden. Die Route geht von Möllenbeck an der B198 nach Teschendorf und Burgstargard bis zur B96 und dann wieder zurück über Neustrelitz nach Möllenbeck.

Mit Blockaden an den Autobahnauffahrten, vor Logistikzentren und mit einer Sternfahrt in Vorpommern hatten Landwirte in ganz Mecklenburg-Vorpommern gestern erneut gegen drohende Subventionskürzungen durch die Bundesregierung protestiert. Auf einigen Landes- und Bundesstraßen kam es zu kilometerlangen Staus, weil Treckerkonvois langsam unterwegs waren. Mit dem Innenministerium hatten die Demonstranten Blockaden an rund 40 Zufahrten abgesprochen - weniger als am Montag.

Weitere Informationen Zum Nachlesen: Liveticker zu den Bauernprotesten am Donnerstag Seit dem frühen Morgen kam es in Mecklenburg-Vorpommern rund um Logistikzentren und Autobahnauffahrten zu Verkehrsbehinderungen. mehr

1.000 Landwirte in Dummerstorf

Der Landesbauernverband hatte zu Sternfahrten und Kundgebungen nahe Lebensmittel-Logistikzentren aufgerufen. Vor dem Logistikzentrum in Dummerstorf bei Rostock gab sich Landesbauernpräsident Detlef Kurreck kämpferisch: "Wir sind entschlossen, unsere Forderungen durchzusetzen." Nach Angaben des Verbands hatten sich in Dummerstorf rund 1.000 Landwirtinnen und Landwirte mit 500 Traktoren versammelt. In Stavenhagen waren es laut Landesbauernverband etwa 400 Demonstranten mit rund 300 Traktoren.

Verstöße gegen Auflagen der Behörden

Die Polizei sprach von friedlichen Protesten. Innenminister Christian Pegel (SPD) lobte sie als "extrem ruhig, gut organisiert, sehr strukturiert". Allerdings hielten sich einige Bauern nicht an den im Vorfeld ausgehandelten Rahmen. Nach Angaben des Ordungsdienstes in Ludwigslust-Parchim gab es im Landkreis zahlreiche Verstöße gegen die Versammlungsauflagen. Eine Blockade in Valluhn wurde von der Polizei aufgelöst. In Neustadt-Glewe und an der Anschlussstelle Wöbbelin wurden zeitweise neben den Auffahrten auch die Abfahrten der A24 blockiert, obwohl sie frei bleiben sollte.

Unfall neben Traktorkorso

In Nordwestmecklenburg fuhr ein vermutlich ungeduldiger Autofahrer direkt auf einen Polizisten zu, der an einer Auffahrt der A20 den Verkehr regelte. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Unterdessen kam es in Ahlbeck auf Usedom neben einem Traktorkorso zu einem Unfall, bei dem eine Schülerin schwer verletzt wurde. Das Mädchen habe offenbar zwischen Traktoren die Fahrbahn überquert und sei auf der Gegenfahrbahn von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit.

