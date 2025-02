Verdienstorden: Lässt Toni Kroos die Ministerpräsidentin abblitzen? Stand: 17.02.2025 16:49 Uhr Eigentlich wollte Ministerpräsidentin Schwesig Ex-Fußballstar Toni Kroos mit dem Verdienstorden Mecklenburg-Vorpommerns ehren. Doch sechs Monate nach der Ankündigung ist offen, wann der gebürtige Greifswalder die Auszeichnung bekommt.

von Stefan Ludmann

Nachspielzeit für das Projekt "Ordensverleihung" oder ist die Sache insgeheim schon abgepfiffen? Denn noch immer ist nicht klar, wann der 35-jährige Fußball-Weltmeister von 2014 den Verdienstorden Mecklenburg-Vorpommerns bekommt. Dabei steht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) im Wort. Nach der Fußball-Europameisterschaft hatte sie angekündigt, sie werde den gebürtigen Greifswalder mit der Auszeichnung würdigen. Mitte August 2024 hatte die Regierungschefin eigens per Pressemitteilung aus der Staatskanzlei verlauten lassen: "Der Fußballer, der seine Karriere mit der Europameisterschaft 2024 in Deutschland beendet hat, nimmt die Auszeichnung an."

Vergabe in der "wärmeren Jahreszeit"

Offen blieb schon damals, wann die Ordensverleihung erfolgen soll. Schwesig sagte nur, geplant sei, die Zeremonie in Kroos' Heimatstadt Greifswald erfolgen zu lassen. "Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben", hieß es in der Pressemitteilung der Staatskanzlei. Auf Anfrage teilte Schwesigs Regierungszentrale jetzt mit: Man sei noch in der Terminabstimmung, es gehe um ein Datum in der "wärmeren Jahreszeit". Es gebe aber aktuell keine Pläne, den Landesorden auf dem kommenden MV-Tag Ende Juni in Greifswald zu übergeben.

CDU: Erst ankündigen, dann nicht umsetzen

Auf medienwirksame Bilder, die eine Ministerpräsidentin mit einem der erfolgreichsten Fußballprofis Deutschland zeigen, muss die PR-Abteilung der Staatskanzlei also vorerst weiter verzichten. Kroos hat als Nationalspieler nicht nur 2014 den Weltmeister-Titel geholt. Er gewann sechs Mal die Champions League, davon fünf Mal mit Real Madrid, wo er zehn Jahre lang spielte. CDU-Landesparteichef Daniel Peters sieht ein grundsätzliches Problem im Umgang mit der Ordensverleihung: "Ankündigen und nicht umsetzen ist das Leitmotiv dieser Landesregierung", meinte er. Dabei habe Kroos den Landesorden mehr als verdient. "Ich hätte ihm diesen als Ministerpräsident schon lange verliehen", so Peters.

Kroos nimmt Auszeit

Ob Kroos aus seiner spanischen Wahlheimat überhaupt in den Nordosten kommt, scheint fraglich. Ende vergangenen Jahres erklärte er, er brauche Zeit für sich und ziehe sich erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. Die Zeit wird knapp: Sollte es dieses Jahr nicht mehr mit der Ordensverleihung klappen, könnte eine Zeremonie in die Zeit des Landtagswahlkampfs fallen. Die Ministerpräsidentin müsste sich dann den Vorwurf gefallen lassen, eine Ordensverleihung an einen Top-Prominenten für parteipolitische Geländegewinne zu nutzen.

Scholz ja, Schwesig nein

Möglicherweise hat Schwesig auch zu hoch gepokert: Auf Instagram folgt Kroos aus der deutschen Politik nur Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und dessen Vorgängerin Angela Merkel (CDU). Schwesig taucht in der Liste nicht auf. Die Regierungschefin wollte Kroos auch für sein soziales Engagement im Rahmen seiner Stiftung ehren, die fördere zum Beispiel den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Leuchtturm in Greifswald oder die Uni-Kinderklinik in der Hansestadt.

