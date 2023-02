Stand: 17.02.2023 08:21 Uhr Ver.di will Kitas in Westmecklenburg bestreiken

Für den kommenden Dienstag hat die Gewerkschaft ver.di zu Warnstreiks in Westmecklenburg aufgerufen - das würde unter anderem die städtischen Kitas in Schwerin betreffen. Mitarbeiter des öffentliche Dienstes in Schwerin und in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim sind laut ver.di aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, um Druck bei den nächsten Tarifverhandlungen aufzubauen. Ver.di und Beamtenbund fordern zehneinhalb Prozent mehr Lohn für Angestellte in Bund und Kommunen.

