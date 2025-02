Ver.di ruft in Westmecklenburg zu Warnstreiks im Nahverkehr auf Stand: 17.02.2025 09:05 Uhr Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen. Am Donnerstag und Freitag soll es zu Ausfällen im Bus- und Bahnverkehr in ganz Westmecklenburg kommen.

Am Donnerstag und Freitag könnten in Westmecklenburg erneut sämtliche Busse und Bahnen ausfallen. Die Verkehrsbetriebe in Ludwigslust-Parchim und Schwerin rechnen damit, dass sie aufgrund von Streiks den Verkehr einstellen müssen. Das kündigten sie auf ihren Internetseiten an. Der Linienverkehr werde ganztägig bestreikt.

Keine Rufbusse unterwegs

Auch bereits gebuchte Rufbusse würden ausfallen. Neue Rufbus-Bestellungen für Donnerstag und Freitag könnten bis auf Weiteres nicht angenommen werden. Dadurch müssen Pendler und Eltern von Schulkindern nun Ende der Woche umplanen und auf andere Verkehrsmittel umsteigen.

