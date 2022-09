Stand: 19.09.2022 11:41 Uhr Verdächtiger räumt Gullydeckel-Diebstähle ein - und kommt frei

Nach einer Serie von Gullydeckel-Diebstählen im Südosten Mecklenburgs und in Vorpommern hat der am Freitag bei Neubrandenburg gefasste Verdächtige die Taten eingeräumt. Da der 34 Jahre alte gebürtige Pole feste Wohnsitze in Polen und Berlin angab, wurde kein Haftbefehl beantragt. Laut Polizei waren in seinem Transporter zehn kurz zuvor aus Straßen ausgebaute gusseiserne und schwere Regenwassereinläufe entdeckt worden. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Der Mann habe zudem erklärt, vorher etwa 40 andere Gullydeckel in Regionen südlich von Neubrandenburg sowie bei Strasburg, Pasewalk und Penkun (Vorpommern-Greifswald) entwendet zu haben. Als Motiv gab er Geldnot an. Teile der Beute sei bei Metallhändlern verkauft worden.

