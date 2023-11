Verdächtige im Fall bundesweiter Bombendrohungen festgenommen Stand: 20.11.2023 12:54 Uhr Nach einer bundesweiten Serie von Bombendrohungen unter anderem gegen Schulen sind zwei Verdächtige ermittelt worden. Die Drohungen waren auch in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen.

Im Fall einer Serie bundesweiter Bombendrohungen haben die Ermittler zwei Verdächtige festgenommen. Bei ihnen handelt es sich laut Polizei um einen 30-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen und einen 19-Jährigen aus Baden-Württemberg. Sie sollen zu einer ganzen Gruppe gehören, die auch mit anderen Straftaten im Internet aufgefallen war. Das haben Ermittler in Baden-Württemberg mitgeteilt.

Mehr als 250 Drohungen - auch Schulen in MV betroffen

Im Rahmen der Ermittlungen wurden zwei Wohnungen durchsucht und Beweismittel beschlagnahmt. Die Täter hätten sich in den Drohmails entweder als Gegner oder als Mitglieder der radikalislamischen Hamas ausgegeben. Ziel sei es gewesen, aufwendige Polizeieinsätze auszulösen und das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung zu stören. Mehr als 250 Drohungen gab es insgesamt - rund 30 Mal sei die Polizei im Einsatz gewesen. In Mecklenburg-Vorpommern waren solche Drohungen zuletzt vor knapp vier Wochen an Schulen eingegangen - unter anderem in Greisfwald, Rostock, Neukloster und Güstrow. Ähnliche Droh-Schreiben gingen auch bei zwei Kreisverwaltungen ein.

