Verdacht auf schwere Brandstiftung im Klinikum Neubrandenburg Stand: 10.10.2021 14:17 Uhr Am frühen Sonntagmorgen kam es im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Neubrandenburg vermutlich zu einer schweren Brandstiftung. Vier Löschfahrzeuge und mehr als 20 Einsatzkräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr waren vor Ort.

Nachdem eine Stationsschwester gegen 6 Uhr Brandgeruch und eine starke Rauentwicklung auf dem Flur der Station bemerkte, informierte sie umgehend die Berufsfeuerwehr der Stadt Neubrandenburg.

Betroffene Station musste evakuiert werden

15 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, sechs Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Oststadt und zwei Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr der Innenstadt eilten mit vier Löschfahrzeugen zum Einsatzort. Der Brand konnte dadurch zwar schnell gelöscht werden, durch die starke Hitzeentwicklung hatte sich allerdings ein großer Teil der Deckenverkleidung entzündet. Deswegen mussten die 21 Patienten, die sich auf der Station befanden, evakuiert werden. Verletzt wurde dabei aber niemand. Zwei Stationsschwestern mussten allerdings mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden. Die Station wurde durch das Feuer so stark verrußt, dass sie bis auf weiteres nicht mehr bewohnbar ist. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Verdächtiger festgenommen

Nach den Löscharbeiten wurde festgestellt, dass in einem Gemeinschaftsbad ein Handtuchspender in Brand gesetzt worden war. Verdächtigt wird in diesem Zusammenhang ein 44 Jahre alter Mann, der sich ebenfalls als Patient auf der Station befand. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.10.2021 | 14:00 Uhr