Verdacht auf Geflügelpest - Tierpark Greifswald geschlossen Stand: 21.10.2021 13:15 Uhr Im Tierpark Greifswald gibt es bei drei verendeten Störchen und zwei Gänsen den Verdacht auf Geflügelpest. Veterinäre sollen nun Klarheit schaffen, solange bleibt der Tierpark vorsorglich geschlossen.

Das Veterinäramt sei am Mittwoch für die Entnahme von Proben hinzugezogen worden, sagte Tierpark-Leiterin Heidi Schönherr am Donnerstag. "Wir müssen natürlich noch die genauen Ergebnisse abwarten." Anfang kommender Woche wolle man die Lage neu bewerten. Mecklenburg-Vorpommerns Landwirtschaftsminister Till Backhaus (SPD) hatte erst vor Kurzem vor einer Ausbreitung der Geflügelpest gewarnt.

Bisher ein bestätigter Fall in Schleswig-Holstein

Einen ersten bestätigten Fall in diesem Herbst hatte es im Nachbarland Schleswig-Holstein gegeben. Die Seuche grassiert in der Regel vor allem im Winterhalbjahr. Der Vogelzug spielt dabei eine Rolle. Vor einem Jahr waren der Geflügelpest 350.000 Tiere in Mecklenburg-Vorpommern zum Opfer gefallen.

AUDIO: Podcast: Vogelgrippe in Vorpommern (39 Min) Podcast: Vogelgrippe in Vorpommern (39 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 21.10.2021 | 14:00 Uhr