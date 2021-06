Stand: 29.06.2021 10:45 Uhr Verbraucherzentrale informiert über Tricks bei Lebensmittel-Kennzeichnung

Die Verbraucherzentrale ist derzeit mit ihrem Infomobil im Rahmen einer Sommerour in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs. Dabei beantworten die Verbraucherschützer sämtliche Fragen zum Thema Tricks bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln und geben Tipps. Heute gastieren sie in Greifswald am Mühlentor und zeigen beispielsweise, wie viel Zucker in Erfrischungsgetränken steckt, klären ob das Sylter Vollkornbrot wirklich auf Sylt produziert wird und was ein Kurkuma-Shot ist. Im Juli kommt das Infomobil nach Waren an der Müritz, Neubrandenburg und Wismar. | 29.06.2021 10:44