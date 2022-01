Stand: 24.01.2022 14:38 Uhr Verbraucherzentrale informiert digital über gesunde Ernährung

Als Ersatz für die abgesagte Grüne Woche in Berlin bieten die Landes-Verbraucherzentralen eine digitale Informationswoche rund um das Thema Ernährung an. Dabei geht es unter anderem um Fragen wie: Was bedeutet welches Siegel? Wieviel Zucker steckt wirklich in einem Produkt? Und wie ernähre ich mich so, dass ich damit dem Klima möglichst wenig schade? Dafür gibt es mehr als 30 Vorträge, Podcasts und Quizformate. Die Teilnahme ist kostenlos. | 24.01.2022 14:38

