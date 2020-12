Stand: 24.12.2020 07:24 Uhr Verbraucherpreise in MV stagnieren

Die Verbraucherpreise sind in Mecklenburg-Vorpommern 2020 um 0,2 Prozent gegenüber 2019 gestiegen. Das geht aus vorläufigen Daten des Statistischen Landesamtes hervor. Die Bruttomonatsverdienste stagnierten allerdings auch. Im zweiten Quartal lagen sie 0,1 Prozent über dem Vorjahreswert. Als ein Grund gilt die starke Zunahme der Kurzarbeit aufgrund des Corona-Lockdowns. Das Kurzarbeitergeld fließt nicht in die Statistik ein - die Betroffenen dürften also etwas mehr Geld in der Tasche gehabt haben. | 24.12.2020 07:23