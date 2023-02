Stand: 11.02.2023 11:45 Uhr Verband beklagt Bibliothekensterben

Der Landesbibliotheksverband beklagt ein Bibliothekssterben in Mecklenburg-Vorpommern. So wurden allein in Vorpommern im vergangenen Jahr die Stadtbibliotheken in Grimmen und Strasburg geschlossen. Anja Mirasch vom Vorstand des Verbandes und zugleich Leiterin der Greifswalder Stadtbibliothek betont in diesem Zusammenhang, dass Bibliotheken ein wichtiger Ankerpunkt in der Grundversorgung des ländlichen Raums mit Bildungs-, Medien- und Kulturarbeit seien. Der Landesverband fordert daher mehr Anstrengungen von der Landes- und Kommunalpolitik, um Bibliotheken zu erhalten.

