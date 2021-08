Stand: 18.08.2021 17:12 Uhr Verband: Busse und Bahnen in MV schlecht erreichbar

Die Wege zu Bus- und Bahnhaltestellen sind laut der Allianz pro Schiene nirgendwo so weit wie in Mecklenburg-Vorpommern. Wie der Verband mitteilte, erreichen im Nordosten nur 78,9 Prozent der Einwohner Bus und Bahn in einer angemessenen Zeit. Für diese Personen liege die nächste Bushaltestelle in einem Radius von 600 Metern Luftlinie oder der nächste Bahnhof in einem Umkreis von 1.200 Metern. Im bundesweiten Durchschnitt treffe das auf 91,4 Prozent der Bevölkerung zu. Die Auswertung der Daten aus dem Jahr 2020 habe große Unterschiede zwischen den Flächenländern offenbart, sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene. Besonders in Bayern und MV sei der öffentliche Verkehr in der Fläche stark ausgedünnt. "Das stellt der Landespolitik dort kein gutes Zeugnis aus", so Flege. | 18.08.2021 17:11