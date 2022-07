Stand: 09.07.2022 06:24 Uhr Vellahn: Zwei Quads stoßen frontal zusammen

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend in Vellahn (Kreis Ludwigslust-Parchim) zwei männliche deutsch Quadfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen beide Fahrzeuge in einer Kurve innerhalb der Ortschaft frontal zusammen. Dabei wurde einer der beiden Quadfahrer lebensbedrohlich und der andere schwer verletzt. Die beiden Männer wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Quads waren nicht mehr fahrbereit. Den Sachschaden schätzte die Poliziei auf 20.000 Euro. Die Ursache des Verkehrsunfalls sei noch ungeklärt, hieß es. | 09.07.2022 06:22