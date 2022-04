Stand: 14.04.2022 12:29 Uhr Vellahn: Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden

An einer Tankstelle in Vellahn (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist ein Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der 33-Jährige aus dem Ort am Mittwochnachmittag niedergeschlagen wurde. Es werde ein Unbekannter gesucht, der den 33-Jährigen attackiert und kurz danach mit einem Auto geflüchtet sein soll. Das Opfer sei nicht in Lebensgefahr. Weitere Einzelheiten seien noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. | 14.04.2022 12:29

