Stand: 12.09.2021 14:15 Uhr Velgast: Betrunkener verprügelt 18-Jährige krankenhausreif

Auf einem Parkplatz in Velgast (Kreis Vorpommern-Rügen) hat ein betrunkener Mann eine 18-jährige Frau geschlagen und sie schwer verletzt. Die junge Frau wurde laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Beide waren demnach zuvor in Streit geraten. Offenbar handelte es sich um eine Beziehungstat. Ein Alkoholtest bei dem 39-jährigen Mann ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille. | 12.09.2021 14:13