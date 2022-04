Stand: 28.04.2022 06:45 Uhr Vater nach Misshandlung gestorben - Urteil in Rostock erwartet

Das Landgericht Rostock will am Donnerstag um 14 Uhr das Urteil gegen einen 55-jährigen Mann aus Bützow sprechen, der seinen Vater im Streit so schwer verletzt haben soll, dass dieser zwei Wochen später starb. Laut Staatsanwaltschaft hatte sich der Vorfall im Dezember 2020 ereignet. Die Ankläger forderten in ihrem Plädoyer sieben Jahre und sechs Monate Gefängnis für den Angeklagten. Der Verteidiger hielt eine Bewährungsstrafe wegen Körperverletzung von 18 Monaten auf Bewährung für angemessen. | 28.04.2022 06:45