Stand: 30.04.2021 09:22 Uhr Valluhn: Mann mit Stichwunde in Fleischverarbeitungsbetrieb entdeckt

Mitarbeiter eines Fleischverarbeitungsbetriebs in Valluhn (Landkreis Ludwigslust-Parchim) haben im Sanitärbereich einen schwer verletzten Kollegen gefunden. Der 31-Jährige hatte eine Stichverletzung und wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Wer den Mann lebensgefährlich verletzt hat oder ob er sich die Wunden selbst zugefügt hat, ist unklar. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. In dem Werk sind rund 600 Mitarbeiter beschäftigt. | 30.04.2021 09:20