Stand: 19.10.2020 09:56 Uhr Valluhn: Keine weiteren Corona-Fälle im Fleischwerk

Nach den Corona-Infektionen in einem Fleischwerk in Valluhn im Kreis Ludwigslust-Parchim gibt es auch weiterhin keine weiteren positiven Test-Ergebnisse. Das teilte eine Unternehmenssprecherin mit. Man habe in den vergangenen Tagen mehr als 200 Tests durchgeführt. Alle Ergebnisse waren negativ. In dem Fleischwerk arbeiten rund 700 Menschen. Vor zehn Tagen wurde das Virus bei Routinekontrollen zunächst bei drei Beschäftigten entdeckt. Später kamen acht weitere dazu. Alle Betroffenen befinden sich in Quarantäne. | 19.10.2020 09:56