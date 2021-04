Stand: 30.04.2021 10:29 Uhr VBRS-Chefin Knauer geht in Ruhestand

An der Spitze des Verbandes für Behinderten- und Rehabilitations-Sport MV gibt es einen Wechsel. Die Geschäftsführerin Monika Knauer verabschiedet sich in den Ruhestand. Seit der Gründung des Verbandes 1990 war die 64-Jährige aktiv dabei. Zunächst als Mitarbeiterin, seit dem Jahr 2000 als Geschäftsführerin. Unter ihrer Leitung wurde beispielsweise ein Fecht-Weltcup in Malchow und die Goalball-Europameisterschaft in Rostock organisiert. Knauer übergibt die Geschäftsführung an Lars Pickardt. Der 49-Jährige leitete acht Jahre lang die Jugendorganisation des Deutschen Behindertensportverbandes. | 30.04.2021 10:30