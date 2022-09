Stand: 23.09.2022 14:06 Uhr Uwe-Johnson-Preis geht an Jenny Erpenbeck

Die Schriftstellerin Jenny Erpenbeck wird am Abend in Berlin mit dem Uwe-Johnson-Literaturpreis 2022 ausgezeichnet. Die 55-jährige Berlinerin erhält die Ehrung, die mit 20.000 Euro dotiert ist, für ihren Roman "Kairos", wie die Mecklenburgische Literaturgesellschaft in Neubrandenburg mitteilte. Die Preisverleihung in der Landesvertretung von Mecklenburg-Vorpommern ist ein Höhepunkt der Uwe-Johnson-Literaturtage, zu denen bis Ende Oktober Autoren in Neubrandenburg, Neustrelitz und Güstrow begrüßt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 23.09.2022 | 06:00 Uhr