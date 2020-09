Stand: 19.09.2020 15:04 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedomer Musikfestival beginnt

Das Usedomer Musikfestival startet heute mit einem Konzert in der Lokhalle der Usedomer Bäderbahn in Ahlbeck. Aufgrund der Corona-bedingten Absage des Konzertes von Jan Garbarek spielt das Orchester des Usedomer Musikfestivals. Das 27. Usedomer Musikfestival präsentiert bis Mitte Oktober knapp 30 Konzerte, Lesungen und Ausflüge auf der deutsch-polnischen Insel. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Norwegen. | 19.09.2020 15:03