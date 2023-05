Stand: 06.05.2023 15:26 Uhr Usedomer Literaturpreis für Sofi Oksanen

Die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen hat in Heringsdorf den mit 5.000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis 2023 erhalten. Die Jury zeichne stellvertretend für ihr Gesamtwerk ihren Roman "Fegefeuer" aus, hieß es in einer Vorab-Mitteilung der Veranstalter. Die Auszeichnung richtet sich an Autorinnen und Autoren, die sich in herausragender Weise um den europäischen Dialog verdient gemacht haben. In ihrem Gesamtwerk verknüpfe die 46-jährige Autorin die Geschichte Finnlands und Estlands mit der sozial-kulturellen Gegenwart, hieß es in der Begründung der Jury. In "Fegefeuer" erzähle Oksanen anhand einer sehr alten und einer sehr jungen Frau von den Zeitenwenden in der Geschichte Estlands - von 1936 bis zum Zusammenbruch des Kommunismus in Osteuropa.

