Stand: 26.02.2021 16:46 Uhr Usedomer Literaturpreis für Georgi Gospodinov

Der bulgarische Schriftsteller Georgi Gospodinov erhält den mit 5.000 Euro dotierten Usedomer Literaturpreis 2021. Die Preisverleihung findet am 17. April im Seebad Ahlbeck im Rahmen der Usedomer Literaturtage statt, wie das Literaturfestival am Freitag mitteilte. Gospodinov sei "eine bedeutende und einzigartige Stimme der europäischen Literatur", heißt es in der Jury-Begründung. Er erschaffe in seinen melancholische Welten, "die wie oft bei Melancholikern amüsieren und überraschen". In seinen Werken "Physik der Schwermut" und "Natürlicher Roman" kreiere Gospodinov "mitreißende Literatur, die uns die Welt mit anderen Augen sehen lässt". | 27.02.2021 16:21