Usedom und Rügen: Eis und Schnee schränken Schifffahrt ein Stand: 12.02.2021 10:14 Uhr Das eisige Wetter hat auch die Küste Mecklenburg-Vorpommerns fest im Griff. Für die Gewässer rund um Rügen und Usedom hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee nun ein Nachtfahrverbot verhängt.

Wegen der kräftigen Minusgrade ist das Eis auf den Boddengewässern in den vergangenen Tagen auf teilweise 15 Zentimeter gewachsen, heißt es im aktuellen Bericht des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. So zum Beispiel im Bodden südlich vom Darß und im Stralsunder Hafen. Im Fahrwasser zwischen Wolgast und Peenemünde meldet das Amt lockeres, fünf bis zehn Zentimeter dickes Eis.

Fachleute erwarten weitere Wintereinsätze

Rund um Hiddensee bildet sich ebenfalls zunehmend Eis, der Fährverkehr besteht zurzeit nur zwischen Vitte und Schaprode. Auch weiter außerhalb im Seegebiet, dem zentralen Bodden und der Landtiefrinne gibt es teilweise dichtes bis sehr dichtes fünf bis zehn Zetimeter dickes Eis. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Ostsee bereitet sich auf weitere Einsätze vor. Trotz der Minustemperaturen warnt die Polizei weiterhin, die Eisflächen zu betreten.

Müritz: Eis ist zehn bis 15 Zentimeter dick

Dauerfrost hat nun auch die Müritz - den größten Binnensee in Deutschland - und die angrenzenden großen Seen zufrieren lassen. Das Eis auf der 117 Quadratkilometer großen Müritz ist etwa zehn und 15 Zentimeter dick, so Olaf Schatzki vom Wasser- und Schifffahrtsamt in Waren. Wegen des starken Ostwindes bis vor wenigen Tagen könne es auch dünnere und ab und zu offene Stellen geben. In den vergangenen Tagen war der Wind abgeflaut, die Temperaturen sanken nachts auf bis zu minus zwölf Grad.

Große Seen frieren nur bei Dauerfrost richtig zu

Die Müritz bildet mit Kölpinsee, Fleesensee und Plauer See die Mecklenburger Oberseen, die alle den gleichen Wasserstand haben. Auf dem flachen Kölpinsee in Waren tummeln sich seit gut einer Woche bereits viele Schlittschuhläufer. Behörden warnen aber immer wieder davor, die Einbruchgefahr zu unterschätzen. Unter dem Schnee sei die Eisdicke schwer abschätzbar. Der starke Ostwind hatte das erste Eis zudem gebrochen und am Müritz-Ostufer zusammengeschoben. Die großen Seen frieren nur bei Dauerfrost und wenig Wind richtig zu, zuletzt war das 2018 der Fall. Bei Eisstärken ab 30 Zentimeter Stärke werden Schiffe, Stege und Bootsschuppen freigeschnitten, damit der Eisdruck sie nicht zerstört.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 12.02.2021 | 07:00 Uhr