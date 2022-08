Stand: 30.08.2022 16:47 Uhr Usedom: Wertvolles Werkzeug aus zwei Transportern gestohlen

Die Polizei auf Usedom sucht Zeugen von zwei Einbrüchen in Transporter. In Ulrichshorst brachen Unbekannte die Heckklappe auf und stahlen Werkzeug im Wert von 20.000 Euro. Bei einem ähnlichen Fall in Koserow entwendeten die Täter ebenfalls Werkzeug für rund 20.000 Euro - darunter mehrere Kettensägen - aus einem Transporter. | 30.08.2022 16:46

