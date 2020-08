Stand: 04.08.2020 06:48 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom: Vier Verletzte bei Unfall unter Alkoholeinfluss

In Trassenheide auf Usedom sind am Montagabend vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach Polizeiangaben geriet ein 41-jähriger Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem anderen Auto. Eine 39-jährige Frau und ihre fünf und neun Jahre alten Kinder wurden bei dem Unfall verletzt. Der ortsansäsissige Mann wurde auch verletzt. Beim ihm wurde ein Atemalkohol von 1,82 Promille festgestellt. Alle Beteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. | 04.08.2020 06:48