Stand: 16.04.2022 15:39 Uhr Usedom: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Zinnowitz

Am Sonnabendvormittag ist es in Zinnowitz auf der Insel Usedom zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Ein 66-jähriger Fahrzeugführer wollte in der Ortschaft überholen und übersah ein links abbiegendes Auto. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die B111 musste für rund 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. | 16.04.2022 15:40