Usedom: Urlauber von DLRG vor dem Ertrinken gerettet Stand: 07.09.2022 10:00 Uhr An der Seebrücke Koserow auf der Insel Usedom mussten zwei Urlauber aus der Ostsee gerettet werden. Ein 75-jähriger Mann aus Niedersachsen wurde reanimiert.

Der Mann war laut Polizei am Dienstagnachmittag an der Seebrücke schwimmen gegangen und unterschätzte dabei den Wellengang und die Strömung. Aus eigener Kraft gelang es ihm nicht mehr, an den Strand zurückzuschwimmen. Der 75-Jährige klammerte sich an die Buhnen. Ein 60-jähriger Urlauber aus Baden-Württemberg entdeckte den Mann in seiner misslichen Lage und wollte ihm helfen.

75-Jähriger musste reanimiert werden

Doch auch ihn verließen bald die Kräfte, er geriet in Panik und schaffte es nicht zurück an den Strand. Die Rettungsschwimmer der DLRG konnten die Männer aber an Land bringen. Der 75-jährige Urlauber aus Niedersachsen war vor Ort nicht ansprechbar und musste reanimiert werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen. Beiden Männern gehe es den Umständen entsprechend wieder gut, hieß es von der Polizei.

Weitere Informationen Baden im Meer: Sicherheitstipps für Nord- und Ostsee Die DLRG empfiehlt, nur an bewachten Stränden ins Wasser zu gehen. Tipps für ein sicheres Badevergnügen an Nord- und Ostsee. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.09.2022 | 08:30 Uhr