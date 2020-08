Stand: 03.08.2020 12:30 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom: Technischer Defekt als Absturzursache?

Nach dem Absturz eines historischen Kleinflugzeugs in Heringsdorf am Sonntag vermutet die Polizei einen technischen Defekt als Unfallursache. Der Pilot habe kurz nach dem Start Kontakt zum Tower aufgenommen und seine Rückkehr zum Flugplatz angekündigt, berichtete ein Polizeisprecher. Außerdem hätten auf dem Herinsdorfer Flugplatz Zeugen merkwürdige Geräusche gehört und seien so auf das Kleinfugzeug aufmerksam geworden.

Zu einem Rundflug gestartet

Bei dem Absturz aus etwa 40 Metern Höhe war ein 57-jähriger Mann ums Leben gekommen. Ein 59-Jähriger konnte verletzt aus dem Wrack gerettet werden. Der wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Noch ist nach Angaben der Polizei unklar, welcher der beiden Männer am Steuer saß. Sobald es seine Gesundheit zulässt, soll der Überlebende dazu befragt werden. Die Polizei vermutet, dass die beiden Männer einen Rundflug machen wollten. Bei dem tödlich verunglückten Mann handelt es sich um den Unternehmer Volker Schülke, dem Gründer der Bäckereikette "Lila Bäcker".

Flugzeugabsturz auf Usedom Nordmagazin - 02.08.2020 19:30 Uhr Bei einem Flugzeugunglück ist bei Heringsdorf auf Usedom der Pilot ums Leben gekommen. Das Oldtimer-Flugzeug war kurz nach dem Start über unbebautem Gebiet abgestürzt.







