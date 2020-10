Usedom: "Tallboy"-Entschärfung tritt in heiße Phase Stand: 13.10.2020 13:53 Uhr Die tonnenschwere "Tallboy"-Weltkriegsbombe in Swinemünde auf Usedom soll bereits heute neutralisiert werden. Polnische Spezialisten wollen den Blindgänger mit einer Verpuffung unschädlich machen.

Die Entschärfung der tonnenschweren Weltkriegsbombe des Typs "Tallboy" in Swinemünde (Świnoujście) auf Usedom geht offenbar schneller voran als zunächst geplant. Nach Angaben polnischer Medien soll der rund zehn Meter tief in der Fahrrinne liegende Blindgänger schon heute Nachmittag neutralisiert werden, ursprünglich war Mittwoch vorgesehen. Wie eine Sprecherin der Stadt Swinemünde zu NDR 1 Radio MV sagte, sei es den Tauchern der Marine bereits gelungen, die Bombe mit Hilfe eines Unterwasser-Sauggeräts von Sand zu befreien und teilweise auszugraben. Sie hätten die guten Bedingungen unter Wasser genutzt.

Risiko einer unkontrollierten Explosion bleibt

Nun soll die Bombe mittels einer Deflagration unschädlich gemacht werden - einem Verfahren, das polnische Marinetaucher seit 2015 schon bei mehreren Unterwasser-Blindgängern im Hafen von Swinemünde ausgeführt haben. Dabei wird die Sprengladung kontrolliert abgebrannt, so dass es statt zu einer Detonation nur zu einer Verpuffung kommt. Trotzdem bleibe das Risiko einer unkontrollierten Explosion des Blindgängers, sagte ein Marinesprecher. Da die Bombe 75 Jahre unter Wasser gelegen habe, könne dies chemische Prozesse ausgelöst haben. Rund 750 Einwohner aus der unmittelbaren Umgebung des Fundorts der Weltkriegsbombe müssen für die Zeit der Arbeiten in Sicherheit gebracht werden.

Sechs Meter lange Bombe mit 2,5 Tonnen Sprengstoff

Bei dem Blindgänger handelt es sich um eine britische "Tallboy"-Bombe. Der "große Junge" ist mehr als sechs Meter lang, wiegt gut fünf Tonnen und ist mit knapp 2,5 Tonnen Sprengstoff befüllt. Diese Waffe wurde im Zweiten Weltkrieg von der Royal Air Force gegen besonders schwere Ziele wie Bunker oder Kriegsschiffe eingesetzt - so mutmaßlich auch in Swinemünde.

"Die Stadt wird nicht normal funktionieren"

Der "Tallboy" liegt in der Fahrrinne Swinemünde-Stettin (Szczecin) in der sogenannten Kaiserfahrt, einem Kanal im Stadtteil Karsibór südlich des Stadtzentrums der 41.000-Einwohner-Stadt, der die Swine mit dem Stettiner Haff verbindet. Die Stadt hat um den Fundort eine Sperrzone mit einem Radius von 2,5 Kilometern eingerichtet. Die Fährlinie zwischen Swinemünde und Karsibór - nur einen Steinwurf vom Fundort entfernt - wird bis Freitag zwischen 7 und 17 Uhr gesperrt. Durch die Kaiserfahrt dürfen keine Schiffe fahren. Lediglich die Fähre in der Innenstadt bleibt in Betrieb, bekommt für die Zeit der Entschärfungsarbeiten zusätzliche Fähren. "Die Stadt wird nicht normal funktionieren", sagte Swinemündes Stadtpräsident Janusz Żmurkiewicz.

Reisende sollten Swinemünde weiträumig umfahren

Einwohner sollten auf auf Busse oder Fahrräder umsteigen. Auswärtigen riet Żmurkiewicz, von Besuchen in Swinemünde zwischen dem 12. und 16. Oktober wenn möglich ganz abzusehen. Pendler und Reisende, die nach Wolin oder Hinterpommern wollen, sollten einen Umweg über Stettin nehmen und die Grenzübergänge Linken und Pommellen nutzen. Auch der Verkehr auf dem Stettiner Haff ist während der Bombenentschärfung eingeschränkt.

Polnische Spezialisten vor "beispielloser Operation"

Die Neutralisierung des "Tallboys" wird von Einsatzkräften der polnischen 8. Flottille der Küstenverteidigung durchgeführt. Die Spezialisten haben sich seit dem Fund des Blindgängers bei Ausbaggerungsarbeiten vor rund einem Jahr akribisch auf den Einsatz vorbereitet. Dazu wurde die Fahrrinne zunächst nach weiteren Blindgängern abgesucht. Tatsächlich wurden eine britische 425-Kilogramm-Bombe sowie eine deutsche Wasserbombe mit einer Ladung von 125 Kilogramm entdeckt und im Sommer erfolgreich entschärft. Doch das sei kein Vergleich mit der nun bevorstehenden Aufgabe, wie der Direktor der Abteilung für Sicherheit und Krisenmanagement der Woiwodschaft Westpommern, Paweł Rodzoś, dem Portal "swinoujscie.naszemiasto.pl" erklärte: "Die Operation, auf die wir uns vorbereiten, ist sowohl in Europa als auch weltweit in Bezug auf das Ausmaß und die Auswirkungen beispiellos."

"Tallboy" galt mutmaßlich dem Panzerschiff "Lützow"

Swinemünde war im Zweiten Weltkrieg mehrfach das Ziel alliierter Bombenangriffe, bei denen Tausende Menschen ums Leben kamen. Der Einsatz der "Tallboy"-Bombe galt vermutlich dem deutschen Panzerschiff "Lützow", das im April 1945 nicht weit vom Fundort der Bombe in der Kaiserfahrt lag. Am 16. April wurde das 186 Meter lange Schiff der "Deutschland"-Klasse dort von britischen Bombern attackiert. Laut historischen Quellen kamen seinerzeit auch "Tallboys" zum Einsatz. Eine dieser Bomben soll durch einen Nahtreffer den Rumpf der "Lützow" 20 Meter weit aufgerissen haben. Das Schiff sank und kippte gegen die Uferböschung, entging aber zunächst seiner vollständigen Zerstörung, die am 4. Mai durch Selbstsprengung erfolgte.

