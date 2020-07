Stand: 20.07.2020 06:10 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom: Suche nach vermisstem Fischer wird fortgesetzt

Mit einem Hubschrauber soll heute die Suche nach einem auf Usedom vermissten Fischer fortgesetzt werden. Von ihm aus soll das Areal rund um den kleine Hafen im Dorf Warthe abgesucht werden. Hier war der 52-jährige Mann am Sonnabend in sein Boot gestiegen, um zum Fischen hinaus zu fahren. Die Suche nach ihm auf einer Wasserfläche von rund 80 Quadratkilometern musste am Sonntag wegen eines Gewitters zeitweise unterbrochen werden. Zuvor hatte auch der Einsatz von Tauchern keinen Erfolg gebracht. Auch ein Rettungshund, der Leichen im Wasser aufspüren kann, sei bei der Suche dabei gewesen, so die Polizei. Eine Handyortung habe keine entscheidenden Hinweise gebracht, hieß es. Beteiligt an der Suche waren die Wasserschutzpolizei mit mehreren Schiffen, ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera und Taucher der Berufsfeuerwehr Stralsund. Auch das Rettungsschiff "Hecht" der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger lief aus.

Usedom: Suche nach vermisstem Fischer dauert an Nordmagazin - 19.07.2020 19:30 Uhr Der 52-Jährige wird seit gestern Abend vermisst. Seitdem suchen die Einsatzkräfte nach dem Mann aus Ückeritz.







Leeres Boot fuhr im Kreis

Ein Nachbar hatte das leere Boot des Fischers am Samstagabend kurz nach 22 Uhr auf dem Wasser gesichtet. Die Polizei geht davon aus, dass der 52-jährige Fischer aus Ückeritz über Bord gegangen ist. Das Boot sei draußen auf dem Wasser im Kreis gefahren, berichtete der Nachbar NDR 1 Radio MV. Zusammen mit einem weiteren Mann sei er in seinem eigenen Boot raus gefahren, habe den Motor abgestellt und das leere Boot in den Hafen geschleppt. Danach hätten sie die Polizei alarmiert, sagte der Mann. Zahlreiche Feuerwehren auf Usedom und auf dem gegenüberliegenden Festland hatte sich bereits in der Nacht zum Sonntag mit Schlauchbooten an der Suche beteiligt oder leuchteten mit Scheinwerfern die Uferbereiche aus.

