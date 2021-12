Stand: 08.12.2021 06:46 Uhr Usedom: Sportboot in Marina Karnin gesunken

Aus einem gesunkenen Motorsportboot sind in der Marina Karnin auf der Insel Usedom Öl und Kraftstoff ausgetreten. Die Gewässerverunreinigung sei am Dienstagmittag bekanntgeworden, teilte die Landeswasserschutzpolizei mit. Die Feuerwehr habe die Ausbreitung des Ölfilms eingedämmt. Der einheimische Eigentümer des Bootes sei informiert worden und werde sich selbstständig um die Bergung kümmern. Die Ermittlungen zu den Umständen dauerten noch an, hieß es. | 08.01.2021 06:45