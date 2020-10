Stand: 20.10.2020 10:22 Uhr Usedom: Schwerer Unfall im Baustellenbereich

Bei einem schweren Unfall im Baustellenbereich der B110 in der Nähe der Stadt Usedom (Vorpommern-Greifswald) sind eine Frau und ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Ihr Auto stieß am Montagabend bei Dunkelheit mit großer Wucht mit einer Fräsmaschine zusammen, die in diesem Abschnitt den Straßenbelag bearbeitet. Zwischen der Stadt Usedom und der Zecheriner Brücke ist die B110 derzeit gesperrt. Die Strecke ist die wichtigste Zufahrt zur einzigen Brücke im Süden der Insel. | 20.10.2020 10:01