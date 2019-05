Stand: 18.05.2019 12:38 Uhr

Usedom: Sanatoriums-Ruine in Flammen

In Zinnowitz auf Usedom ist die Ruine eines ehemaligen Kindersanatoriums abgebrannt. Das Dach des Mitteltrakts im ehemaligen, seit 1991 leer stehenden Erich-Steinfurth-Heim war am Sonnabendmorgen aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer breitete sich laut Feuerwehr nach unten und auf den rechten Gebäudetrakt aus. Niemand wurde verletzt.

Kripo ermittelt

62 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Die Schadenshöhe ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Laut Polizei hielten sich oft Kinder und Jugendliche in der Ruine auf.

