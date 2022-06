Stand: 05.06.2022 15:36 Uhr Usedom Open: Tennisturnier mit ehemaligen Weltklassespieler

Der frühere Weltklassespieler Stefan Koubek schlägt bei den Usedom Open auf. Der Österreicher hat erstmals bei diesem hochkarätig besetzten Senioren-Tennisturnier gemeldet, das vom 1. bis 10. Juli in den Ostseebädern Zinnowitz und Karlshagen ausgetragen wird. Koubek ist Favorit in der Herren-45-Konkurrenz. Turnierchef Peter Schmidt hatte den Deal im vergangenen Jahr am Rande eines Turniers in Gütersloh eingefädelt. Koubek war vor 22 Jahren die Nummer 20 der Welt. Der Linkshänder besiegte Top-Leute wie Michael Chang, Magnus Larsson, Goran Ivanišević und den aufstrebenden Roger Federer. Insgesamt werden 300 Spieler aus dem In- und Ausland bei den Usedom Open erwartet, darunter die Weltmeister Christian Schäffkes und Marc Leimbach. | 05.06.2022 15:35