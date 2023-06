Stand: 29.06.2023 13:47 Uhr Usedom Open: Einstiger Weltklasse-Spieler Koubek schlägt auf

Insgesamt 279 Tennisspielerinnen und -spieler kämpfen von Freitag an bei den 17. Usedom Open um Punkte. Auf den Plätzen in Zinnowitz und Karlshagen wird bis zum 9. Juli Spitzensport geboten. So ist in der Konkurrenz der Herren Ü45 Titelverteidiger Stefan Koubek aus Österreich erneut der große Favorit. Der Linkshänder war vor 22 Jahren die Nummer 20 der Welt. Im Jahr 2000 bezwang er Stars wie Michael Chang, Magnus Larsson, Goran Ivanišević und auch den aufstrebenden Roger Federer. Aber auch bekannte Athleten aus anderen Disziplinen schlagen auf. So gewann Sabine John bei den Olympischen Spielen 1988 Silber im Siebenkampf. Erwin Skamrahl zählte in den 1980er-Jahren zu den besten 400-Meter-Läufern Europas. Carsten Keller führte die Hockey-Nationalmannschaft 1972 in München zum Olympiasieg.

