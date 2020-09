Stand: 11.09.2020 08:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Usedom: Nobelpreisträgerin Tokarczuk liest

In Heringsdorf auf Usedom liest heute die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokarczuk. Die Lesung ist eine Veranstaltung der Usedomer Literaturtage, die in diesem Jahr Corona-bedingt vom Frühjahr in den Winter verschoben wurden. Die Lesung mit Tokarczuk ist deshalb eine vorgezogene Veranstaltung der Literaturreihe auf der Insel Usedom, die am 3. Dezember starten wird. Die polnische Schriftstellerin wurde im vergangenen Jahr mit dem Literaturnobelpreis gewürdigt und erhielt bereits im Jahr 2012 den Usedomer Literaturpreis. | 11.09.2020 08:05