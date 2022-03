Usedom: Mann stirbt bei Verkehrsunfall auf der B111 Stand: 09.03.2022 15:58 Uhr Zu einem schweren Unfall mit einer getöten Person ist es am Mittwoch in Wolgast (Vorpommern-Greifswald) gekommen. Die nördliche Zufahrt der Insel Usedom musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

Ein Mann ist am Mittwochvormittag bei einem Unfall auf der B111 im Wolgaster Stadteil Mahlzow (Vorpommern-Greifswald) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der 85-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem Traktor kollidiert. Der Mann ist daraufhin in seinem Fahrzeug eingeklemmt worden und konnte nur noch tot von der Feuerwehr geborgen werden. Der Fahrer des Traktors, ein 50-Jähriger, blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Fahrzeug bei Zusammenstoß stark beschädigt

Die nördliche Zufahrt der Insel Usedom musste zur Bergung der Fahrzeuge für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Warum der 85-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr kam, muss noch untersucht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 09.03.2022 | 16:00 Uhr