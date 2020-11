Usedom: Hoteliers gegen Infektionsschutzgesetz Stand: 19.11.2020 14:14 Uhr Fünf Hoteliers von der Insel Usedom wollen eine Verfassungsbeschwerde gegen das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes einreichen. Es fehle eine Ausgleichszahlungsregelung im Falle verordneter Schließungen.

Fünf Hoteliers von der Insel Usedom kritisieren das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes. Sie wollen eine Verfassungsbeschwerde einreichen. Es gebe eine Lücke im Infektionsschutzgesetz des Bundes, es fehle nämlich eine Ausgleichsregelung, hieß es von den Hoteliers. Hotels bekommen keine Entschädigung, wenn sie aufgrund des Infektionsgeschehens schließen müssen.

Hoteliers beklagen fehlende Investitionssicherheit

Der geschäftsführende Gesellschafter des Baltic Hotels in Zinnowitz, Hans Dornbusch, sagte, damit gebe es für ihn und viele Kollegen keine Investitionssicherheit mehr. Große Häuser investierten mit Hilfe von Krediten Millionen in die Instandhaltung und Modernisierung. Wenn die Einnahmen wegbrächen, sei es kaum möglich, die Kredite zu bedienen. Dornbusch ist einer von den fünf Usedomer Hoteliers, die gemeinsam die Klage einreichen wollen. Das werde nach Angaben ihres Anwalts wahrscheinlich bereits am Freitag geschehen.

