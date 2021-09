Stand: 11.09.2021 07:20 Uhr Usedom: Hoher Schaden bei Brandstiftung an Imbiss

In Heringsdorf auf Usedom haben in der Nacht zum Sonnabend Unbekannte an der Strandpromenade einen Imbiss und ein Toilettenhäuschen angezündet. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Ahlbeck und Heringsdorf mussten ausrücken, um die Brände zu löschen. Der Schaden am massiv gebauten Imbiss liegt nach Schätzungen der Polizei bei rund 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 11.09.2021 07:20