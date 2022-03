Stand: 30.03.2022 15:31 Uhr Usedom: Großer Edelstein beschädigt - 100.000 Euro Schaden

Unbekannte haben in Heringsdorf auf Usedom einen großen Edelstein beschädigt. Wie ein Polizeisprecher sagte, brachen die Täter in das "Haus der Edelsteine" ein, das gerade umgebaut wird. Dabei wurden mehrere Stücke aus einem etwa fünf Tonnen schweren Amethysten- herausgebrochen. Es bestehe der Verdacht, dass die Stücke gestohlen wurden, hieß es. Zudem randalierten die Täter in dem Gebäude. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt. | 30.03.2022 15:31

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 30.03.2022 | 16:00 Uhr