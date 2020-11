Stand: 21.11.2020 11:20 Uhr Usedom: Frau verliert 30.000 durch Trickbetrug

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern verzeichnet mehr Betrugsfälle mit dem sogenannten Call ID Spoofing. Dabei nutzen Betrüger die technische Möglichkeit, einem Opfer auf seinem Telefon eine beliebige Rufnummer anzuzeigen. Im Fall einer Frau von Usedom wurde ihr die Telefonnummer ihrer Bank angezeigt. Am Telefon gab sich dann laut Polizei ein Mann als Bankmitarbeiter aus. Angeblich wären große Beträge unerlaubt abgebucht worden, die er zurückbuchen könne. Dafür bräuchte er drei TAN. Kurze Zeit später waren dann 30.000 Euro abgebucht. Bankinstitute und die Polizei warnen in diesem Zusammenhang, dass Mitarbeiter ihre Kunden am Telefon nie nach Passwörtern oder TANs fragen würden. | 21.11.2020 11:20